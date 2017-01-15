治安大掃蕩 桃警兩天逮180人

2017-01-15 14:42

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市政府警察局13日、14日連續2天執行擴大臨檢勤務，鎖定酒店、KTV等幫派經營或圍事活動場所掃蕩，2天下來共破獲槍砲等各類刑案97件，並逮捕97人；另逮捕83名毒蟲，查獲各級毒品151.6克。

八德警方今天凌晨在一間賓館臨檢時，查獲39歲吳姓男子涉嫌在房內吸食安非他命，並查獲毒品與吸食器等，警訊後依毒品罪嫌移送法辦。

大園警方14日執行臨檢時，破獲一處養生館涉嫌提供半套性服務，將周姓按摩妹，與涉嫌仲介的其姊逮捕，分別依社會秩序維護法及妨害風化等罪嫌移送法辦。

50歲林姓男子14日晚間夥同49歲羅姓男子到蘆竹區宇鴻科技公司廠房竊取電纜線、鋼條等物品，結果觸動警報器，被執行巡邏勤務的蘆竹警方發現，當場逮捕，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

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