麥寮工業路發生重大車禍 釀3死4傷

麥寮今車禍現場一片凌亂，車輛受損嚴重。（民眾提供）

2017-01-15 14:46

〔記者陳燦坤／雲林報導〕麥寮工業路今天上午發生車禍，兩部自小客車擦撞，釀成兩名男子及一名婦人身亡，另有3人重傷，32歲的姚姓婦人幸運僅受輕傷，目詳細肇事原因正由警方深入調查。

今天上午10 時30分，一部白色自小客車與一部黑色自小客車行經工業路，突然發生撞擊，黑色自小客車右側受損嚴重，並失控打滑波及停在路旁住家騎樓的多部車輛，白色自小客車則是衝上安全島，車頭嚴重受損，還撞斷安全島上的交通標幟，現場相當凌亂。

雲林消防局獲報火速調度救護車，將7名民眾分別送往雲林基督教等醫院搶救，消防局下午發布消息，指27歲姚姓婦人與2名身分不詳男子已身亡，2歲盧姓女童、18歲周姓男子及33歲吳姓男子則受重傷，僅32歲姚姓婦人受輕傷。