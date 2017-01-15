| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
詹姓運將涉性侵韓女大生 法院裁准羈押
 首頁 > 社會

麥寮工業路發生重大車禍 釀3死4傷

麥寮今車禍現場一片凌亂，車輛受損嚴重。（民眾提供）

2017-01-15  14:46

〔記者陳燦坤／雲林報導〕麥寮工業路今天上午發生車禍，兩部自小客車擦撞，釀成兩名男子及一名婦人身亡，另有3人重傷，32歲的姚姓婦人幸運僅受輕傷，目詳細肇事原因正由警方深入調查。

今天上午10 時30分，一部白色自小客車與一部黑色自小客車行經工業路，突然發生撞擊，黑色自小客車右側受損嚴重，並失控打滑波及停在路旁住家騎樓的多部車輛，白色自小客車則是衝上安全島，車頭嚴重受損，還撞斷安全島上的交通標幟，現場相當凌亂。

雲林消防局獲報火速調度救護車，將7名民眾分別送往雲林基督教等醫院搶救，消防局下午發布消息，指27歲姚姓婦人與2名身分不詳男子已身亡，2歲盧姓女童、18歲周姓男子及33歲吳姓男子則受重傷，僅32歲姚姓婦人受輕傷。

廣告
  • 麥寮今發生重車禍，釀成3死悲劇。（民眾提供）

    麥寮今發生重車禍，釀成3死悲劇。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：麥寮工業路發生重大車禍 釀3死4傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.