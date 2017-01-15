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詹姓運將涉性侵韓女大生 法院裁准羈押
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國道1號自小客車側翻 人沒事北上回堵半小時

2017-01-15  14:38

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北上60公里中壢段，今天上午10時15分，一輛自小客車行經五楊高架銜接處，疑不慎與國道客運班車發生擦撞，自小客車側翻在內側和中線車道，車上女駕駛命大，經國道警察到場救出脫困，幸毫髮未傷。

由於今天是週休假日、國道北上車流不少，自小客車側翻在國道，造成北上車道回堵至新屋交流道約2、3公里長，所幸車禍現場於半個多小時後排除，車流近午已恢復順暢。

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  • 國道1號自小客車側翻，造成北上回堵2公里。（記者李容萍翻攝）

    國道1號自小客車側翻，造成北上回堵2公里。（記者李容萍翻攝）

  • 國道1號自小客車側翻事故，北上回堵2公里在半小時後排除。（記者李容萍翻攝）

    國道1號自小客車側翻事故，北上回堵2公里在半小時後排除。（記者李容萍翻攝）

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