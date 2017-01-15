國道1號自小客車側翻 人沒事北上回堵半小時

2017-01-15 14:38

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北上60公里中壢段，今天上午10時15分，一輛自小客車行經五楊高架銜接處，疑不慎與國道客運班車發生擦撞，自小客車側翻在內側和中線車道，車上女駕駛命大，經國道警察到場救出脫困，幸毫髮未傷。

由於今天是週休假日、國道北上車流不少，自小客車側翻在國道，造成北上車道回堵至新屋交流道約2、3公里長，所幸車禍現場於半個多小時後排除，車流近午已恢復順暢。