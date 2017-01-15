疑不慎打翻燭台竄火 泰山一家3口險遭火噬

現場疑似打翻燭台引燃火勢，住宅3樓全面燃燒。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-15 14:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區明志路三段1處3樓住宅，今日中午11時許傳出火警，新北市消防局接獲民眾報案指出，住宅3樓竄出火舌、濃煙，住戶還受困在火場內，大批警消趕赴現場救援，緊急在火場2樓救出42歲王男，3樓救出46歲王女、76歲王女，所幸3人都意識清楚，僅有輕微嗆傷，送醫後無生命危險。

警消初步調查，起火點位於3樓的神壇，經查疑似是神壇上的燭台不慎打翻才引燃火勢，由於3樓堆滿資源回收等可燃物，火勢迅速延燒，待警消撲滅火勢時25坪空間已全部燒毀，詳細起火原因仍待調查釐清。