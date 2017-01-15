| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
詹姓運將涉性侵韓女大生 法院裁准羈押
 首頁 > 社會

疑不慎打翻燭台竄火 泰山一家3口險遭火噬

現場疑似打翻燭台引燃火勢，住宅3樓全面燃燒。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-15  14:50

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區明志路三段1處3樓住宅，今日中午11時許傳出火警，新北市消防局接獲民眾報案指出，住宅3樓竄出火舌、濃煙，住戶還受困在火場內，大批警消趕赴現場救援，緊急在火場2樓救出42歲王男，3樓救出46歲王女、76歲王女，所幸3人都意識清楚，僅有輕微嗆傷，送醫後無生命危險。

警消初步調查，起火點位於3樓的神壇，經查疑似是神壇上的燭台不慎打翻才引燃火勢，由於3樓堆滿資源回收等可燃物，火勢迅速延燒，待警消撲滅火勢時25坪空間已全部燒毀，詳細起火原因仍待調查釐清。

廣告
  • 現場濃煙密布，大批警消人員投入救援。（記者曾健銘翻攝）

    現場濃煙密布，大批警消人員投入救援。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警 民宅火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：疑不慎打翻燭台竄火 泰山一家3口險遭火噬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.