超狂單車蛇行、闖紅燈樣樣來 網友酸：神風特攻隊

2017-01-15 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕鐵馬不是這樣騎的！虎頭山環保公園有專屬腳踏車道，加上四周環境清幽，吸引大批鐵馬族前來馳騁，但今天上午一名陳姓重機騎士騎車路過時，卻發現少數單車騎士完全不顧安全，不斷違規，甚至逆向跨越雙黃線、闖紅燈，重機騎士隨後將影片上傳至臉書社團「爆料公社」後，吸引大批網友熱議，有網友看完影片直呼，「這比神風特攻隊還狂！」

一名陳姓重機騎士在臉書社團爆料公社貼文表示，「早上經過桃園虎頭山環保公園遇到的公路車騎士 沿路給我各種違規」，隨後影片只見，一名單車騎士完全不顧左後方路況，直接鑽出，騎在馬路中央，所幸陳姓騎士當時車速不快，及時煞車，才沒有撞上；隨後陳姓網友繼續騎乘，見一輛白色轎車行駛在前方，便守規矩的跟隨在後，不料剛剛那名單車騎士逆向從陳姓騎士左方再度竄出，並不斷左右蛇行，伺機想超越白色轎車，毫不顧及後方車況，直到車道變成為2線車道後，單車騎士如願以償地超越白車繼續向前騎乘，最後甚至不顧前方號誌轉為紅燈，強行穿越，完全不顧其他用路人安危。

警方表示，單車騎士除非是有員警當場發現違規行為，才有辦法開單告發，不然就算民眾拿影片檢舉，因單車並無車牌識別，故無法對違規民眾開罰；警方只能呼籲，單車騎士務必遵守交通規則，切勿如影片中騎士做出危險行為。

有網友看完影片後，痛批「找死也不要害人」、「這種人真糟糕不顧他人安危」、「騎單車運動是好事，但違規真的撞到了也是害人害己自討苦吃」，也有網友呼籲「支持修法對違規腳踏車開罰」、「自行車無牌，無法管，攝影也無用，盼修法！」