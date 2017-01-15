| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「白狼」次子張瑋傍晚抵台 刑警立即送交傳票 許孟哲情變後...冬運冰球國手名單又遭除名
 首頁 > 社會

超狂單車蛇行、闖紅燈樣樣來 網友酸：神風特攻隊

2017-01-15  15:47

〔即時新聞／綜合報導〕鐵馬不是這樣騎的！虎頭山環保公園有專屬腳踏車道，加上四周環境清幽，吸引大批鐵馬族前來馳騁，但今天上午一名陳姓重機騎士騎車路過時，卻發現少數單車騎士完全不顧安全，不斷違規，甚至逆向跨越雙黃線、闖紅燈，重機騎士隨後將影片上傳至臉書社團「爆料公社」後，吸引大批網友熱議，有網友看完影片直呼，「這比神風特攻隊還狂！」

一名陳姓重機騎士在臉書社團爆料公社貼文表示，「早上經過桃園虎頭山環保公園遇到的公路車騎士 沿路給我各種違規」，隨後影片只見，一名單車騎士完全不顧左後方路況，直接鑽出，騎在馬路中央，所幸陳姓騎士當時車速不快，及時煞車，才沒有撞上；隨後陳姓網友繼續騎乘，見一輛白色轎車行駛在前方，便守規矩的跟隨在後，不料剛剛那名單車騎士逆向從陳姓騎士左方再度竄出，並不斷左右蛇行，伺機想超越白色轎車，毫不顧及後方車況，直到車道變成為2線車道後，單車騎士如願以償地超越白車繼續向前騎乘，最後甚至不顧前方號誌轉為紅燈，強行穿越，完全不顧其他用路人安危。

警方表示，單車騎士除非是有員警當場發現違規行為，才有辦法開單告發，不然就算民眾拿影片檢舉，因單車並無車牌識別，故無法對違規民眾開罰；警方只能呼籲，單車騎士務必遵守交通規則，切勿如影片中騎士做出危險行為。

有網友看完影片後，痛批「找死也不要害人」、「這種人真糟糕不顧他人安危」、「騎單車運動是好事，但違規真的撞到了也是害人害己自討苦吃」，也有網友呼籲「支持修法對違規腳踏車開罰」、「自行車無牌，無法管，攝影也無用，盼修法！」

廣告
  • 單車騎士逆向騎在路上。（擷取自爆料公社）

    單車騎士逆向騎在路上。（擷取自爆料公社）

  • 單車騎士不顧號誌直接穿越馬路（擷取自爆料公社）

    單車騎士不顧號誌直接穿越馬路（擷取自爆料公社）

  • 陳姓網友在行車紀錄器上傳至臉書社團「爆料公社」。（擷取自爆料公社）

    陳姓網友在行車紀錄器上傳至臉書社團「爆料公社」。（擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三寶 單車 虎頭山環保公園 重機 鐵馬 騎士
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：超狂單車蛇行、闖紅燈樣樣來 網友酸：神風特攻隊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.