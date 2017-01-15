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波麗士變身布偶踩街遊行 蘆洲警直播防竊話劇

警員穿上布偶裝踩街遊行，非常吸睛。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-15  13:56

〔記者曾健銘／新北報導〕農曆春節將至，蘆洲警分局為了宣導防竊、防搶、反詐騙的犯罪預防觀念，今日上午，警員們特別穿上精心設計的布偶雞裝，從蘆洲派出所踩街遊行至蘆洲信仰中心湧蓮寺前，上演幽默詼諧的小話劇宣導預防犯罪，新奇的宣導方式，讓眾人直呼：「好用心！」

蘆洲分局表示，活動從蘆洲派出所踩街出發遊行至湧蓮寺，員警們穿著士農工商造型的布偶雞裝代表著各行各業，還有代表壞人的黃鼠狼及大野狼，小朋友們也穿著可愛小雞裝一同參與遊行。路上行人看到華麗可愛的遊行隊伍一一被吸引目光，出於好奇也跟隨著隊伍一起走到湧蓮寺。

在湧蓮寺前，蘆洲分局犯罪預防宣導團藉由四隻大雞，分別代表著士農工商各行各業，除跟現場民眾拜早年，更演出一齣小短劇，來提醒民眾過年時的居家安全，表演中，布偶雞裝與觀眾的幽默互動，加上舞蹈班小朋友配合演出，逗得大家哈哈大笑；除現場表演外，蘆洲分局更首次在粉絲專業-蘆洲分局警政園地上同步直播，讓廣大網友都能看到有趣的防竊觀念宣導，讓居家安全沒煩惱。

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  • 警員們穿上布偶裝上演幽默短劇，舞蹈班的小朋友也配合演出，現場氣氛歡樂。（記者曾健銘翻攝）

    警員們穿上布偶裝上演幽默短劇，舞蹈班的小朋友也配合演出，現場氣氛歡樂。（記者曾健銘翻攝）

  • 警員們穿上布偶裝，上演有趣的犯罪預防宣導。（記者曾健銘翻攝）

    警員們穿上布偶裝，上演有趣的犯罪預防宣導。（記者曾健銘翻攝）

  • 現場還有震撼的鼓藝表演。（記者曾健銘翻攝）

    現場還有震撼的鼓藝表演。（記者曾健銘翻攝）

  • 活動大合照。（記者曾健銘翻攝）

    活動大合照。（記者曾健銘翻攝）

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