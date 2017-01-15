逆子酒後屢掄拳 父隱忍卻慘死拳下

涉嫌毆父致死的莊男，已被警方移送花蓮地檢署偵辦，莊男訊後被依傷害致死罪收押。（資料照，記者王錦義攝）

2017-01-15 14:03

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮1名36歲莊姓男子，酒後經常對雙親動粗，上月28日疑似飲酒後情緒不佳，再度毆打父親出氣，驚動鄰居報警，莊父雖出面緩頰表示「沒事」，不料隔日卻因傷重送醫住院，事隔8日後撒手人寰，噩耗一傳回部落，震驚當地族人，痛批莊男「喪盡天良！」

警方調查，莊男高中畢業後，就到外地工作，還與同居人生了一雙兒女，已是「為人父」，但二人疑似感情不睦暫時分開，莊男只好搬回老家，不料回到玉里鎮樂合部落後，卻經常酗酒，更對雙親拳腳相向。

鄰居表示，莊男雙親長期受到兒子家暴卻隱忍不報案，上月57歲莊父又被毆打，當天雖向警方表示沒事，但隔天疑似因頭部重創後不舒服，由家人送醫住院，未料竟在本月7日傷重不治，讓親友相當不捨，頻頻替他抱屈。

遠嫁到外地的莊姊悲慟說，胞弟過去就因情緒管理不佳，多次對家人施暴，聽聞父親又遭到毆打，還特地趕回家替父親聲請家暴令，沒想到家暴令還未核發下來，父親就傷重去世。

莊男事後得知父親過世，還向族人辯稱「只是打了幾巴掌」，未料會這麼嚴重，讓附近鄰居相當氣憤，直指莊男行逕喪盡天良，更讓平靜小鎮蒙上「逆子毆死父」的惡名。

涉嫌毆父致死的莊男，已被警方移送花蓮地檢署偵辦，莊男訊後被依傷害致死罪收押。