| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

走失小狗亂吠好苦惱 多虧遇上「漢中全智賢」

2017-01-15  13:32

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局漢中派出所女警連盈智，日前在所內執勤時，忽然有一位民眾抱著一隻紅貴賓狗跑進派出所，民眾告訴蓮員，在萬年大樓街道旁撿到這隻疑似走失的紅貴賓。

當時這隻紅貴賓疑似因為走失，驚嚇過度，不斷亂跑亂叫、焦躁不安。連員見牠受驚想抱起來安撫，想不到紅貴賓居然與她在所內玩起躲貓貓，連員費了一番功夫才抱到她。

連員富有善心，抱起紅貴賓後細心安撫，紅貴賓隨即停止吠叫；連員一度試圖尋找其飼主，無奈其身上沒有可供辨識的物品。連員最後只好通報動保處將紅貴賓帶回，以過濾其身上有無安裝晶片。

警方說，當連員完成通報手續要外出巡邏時，紅貴賓十分不捨，居然也追出派出所跳上連員的機車踏墊想一塊出門，讓洪員哭笑不得，直呼「真可愛」。

漢中所警員說，連員雖然進入警界未滿半年還是個小菜鳥，但能言善道、工作認真，不僅曾抓過不少酒駕犯與竊賊，她甜美的長相與高挑身材，與南韓藝人全智賢有幾分相似，不少同仁私底下都稱她叫做「漢中全智賢」。

廣告
  • 連員抱起紅貴賓安撫。（記者王冠仁翻攝）

    連員抱起紅貴賓安撫。（記者王冠仁翻攝）

  • 連員要出勤巡邏時，紅貴賓居然跳上機車腳踏墊。（記者王冠仁翻攝）

    連員要出勤巡邏時，紅貴賓居然跳上機車腳踏墊。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：走失小狗亂吠好苦惱 多虧遇上「漢中全智賢」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.