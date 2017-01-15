走失小狗亂吠好苦惱 多虧遇上「漢中全智賢」

2017-01-15 13:32

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局漢中派出所女警連盈智，日前在所內執勤時，忽然有一位民眾抱著一隻紅貴賓狗跑進派出所，民眾告訴蓮員，在萬年大樓街道旁撿到這隻疑似走失的紅貴賓。

當時這隻紅貴賓疑似因為走失，驚嚇過度，不斷亂跑亂叫、焦躁不安。連員見牠受驚想抱起來安撫，想不到紅貴賓居然與她在所內玩起躲貓貓，連員費了一番功夫才抱到她。

連員富有善心，抱起紅貴賓後細心安撫，紅貴賓隨即停止吠叫；連員一度試圖尋找其飼主，無奈其身上沒有可供辨識的物品。連員最後只好通報動保處將紅貴賓帶回，以過濾其身上有無安裝晶片。

警方說，當連員完成通報手續要外出巡邏時，紅貴賓十分不捨，居然也追出派出所跳上連員的機車踏墊想一塊出門，讓洪員哭笑不得，直呼「真可愛」。

漢中所警員說，連員雖然進入警界未滿半年還是個小菜鳥，但能言善道、工作認真，不僅曾抓過不少酒駕犯與竊賊，她甜美的長相與高挑身材，與南韓藝人全智賢有幾分相似，不少同仁私底下都稱她叫做「漢中全智賢」。