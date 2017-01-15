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讓民眾過好年 三重警年前強力整飭轄區治安

2017-01-15  13:12

〔記者曾健銘／新北報導〕農曆春節將近，三重分局為讓民眾過個好年，接連2天執行「全國性擴大臨檢」併出風、反奴、取締酒駕、防制危險駕車等專案，動員180名警力，在劃定的區域執行閉鎖式臨檢，並在重要地點周邊及重要聯外道路規劃路檢勤務，展現執法力道，已達威嚇效果，2日下來總計查獲毒品案4件、持有空氣槍1件、賭博案1件、公共危險2件，並逮捕通緝犯2人，成果頗豐。

三重分局表示，本次擴大臨檢重點在掃蕩不良幫派組合及街頭鬥毆滋事案件採「三打策略」，一打「迅速緝獲滋事分子」，二打「打擊檢肅經常滋事分子及相關集團、據點」，三打「查察經營行業，切斷金流源頭」，以加強打擊黑幫力度，展現警察機關維護治安決心。

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  • 大批警員臨檢轄內KTV。（記者曾健銘翻攝）

    大批警員臨檢轄內KTV。（記者曾健銘翻攝）

  • 三重分局動員180名警力執行「全國性擴大臨檢」，成果頗豐。（記者曾健銘翻攝）

    三重分局動員180名警力執行「全國性擴大臨檢」，成果頗豐。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方出動緝毒犬，臨檢轄內各大KTV。（記者曾健銘翻攝）

    警方出動緝毒犬，臨檢轄內各大KTV。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方查扣空氣槍、毒品等贓物。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣空氣槍、毒品等贓物。（記者曾健銘翻攝）

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