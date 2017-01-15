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「阿助來了！」波麗阿助人氣夯 柿餅婆也瘋拍

全國知名的柿餅婆婆劉珍珠（左2花圍裙者）今天早上也成了「波麗阿助」的粉絲，帶領大家幫新埔警察按讚。（記者黃美珠攝）

2017-01-15  12:56

［記者黃美珠／新埔報導］預防犯罪宣導也要走「外貌協會」策略！新竹縣新埔警分局因應春安來到，今天早上出動外型可愛的警察人偶「波麗阿助」，前進新埔鎮的柿餅之鄉，連續在金漢柿餅和味衛佳柿餅觀光農場2個定點吸客。

新埔員警利用「眼到」、「腳停」的人性自然反應，讓真正的波麗士們可以趁機跟所有聚集在「阿助」身旁的來客們「洗腦」般不斷提醒：想領大量現金採辦年貨或發紅包的，記得找波麗士護鈔；舉家外出旅遊時，記得跟波麗士講一下加強巡邏；剛入袋的年終獎金要小心詐騙集團想掏光，有任何疑慮、不安就找波麗士解惑；出外旅遊時更要小心扒手，把背包揹在胸前，就可以避免敗興而歸....等等。

果然當「波麗阿助」一亮相，現場大、小朋友就歡喜尖叫連連，有的小朋友乍見「阿助」雖有一度「驚呆」了的反應，但是回神後立刻加入搶照行列跟「阿助」比萌。

「波麗阿助」魅力就連全國高知名度的味衛佳柿餅婆婆劉珍珠也難抵擋，率領一堆原本正在努力加工做柿餅的婆婆媽媽們衝出搶著合照留念。

柿餅婆婆瞬間從粉絲搶拍的主角，變成了「波麗阿助」的粉絲，她還高聲帶領大家給新埔的員警們按讚，把現場炒得熱鬧滾滾！

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  • 「波麗阿助」來了，做柿餅的婆婆媽媽們也瘋了，搶著出來合照。（記者黃美珠攝）

    「波麗阿助」來了，做柿餅的婆婆媽媽們也瘋了，搶著出來合照。（記者黃美珠攝）

  • 一度「驚呆」的小朋友們，回神後就是搶著跟「波麗阿助」合照比萌。（記者黃美珠攝）

    一度「驚呆」的小朋友們，回神後就是搶著跟「波麗阿助」合照比萌。（記者黃美珠攝）

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