正妹女警阻詐30萬 讓詐團「藍瘦香菇」

前金分駐所女警張益穎及時阻止一名65歲的林姓婦人匯款30萬元給詐騙集團，不僅看緊民眾荷包，更讓詐騙集團「藍瘦香菇」！（記者黃建華翻攝）

2017-01-15 12:47

〔記者黃建華／高雄報導〕年關近，詐騙集團也開始猖獗，前金分駐所的正妹女警張益穎及時阻止一名65歲的林姓婦人匯款30萬元給詐騙集團，不僅看緊民眾荷包，更讓詐騙集團「藍瘦香菇」！

新興警分局前金分駐所巡邏警組吳副所長及女警張益穎，本月10日下午16時接獲轄區疑似有婦人接到詐騙電話，馬上至其新盛二街住處了解。

原來是65歲林姓婦人接到電話，詐騙集團成員自稱是醫院客服人員，打電話給她，謊稱其健保卡被盜用，告知其雙證件遭冒用至保險公司申請住院保險理賠，需先匯款、提供帳戶資料，由該單位「監管」以免財產遭充公。

警方查看婦人的手機都是「+」開頭的來電，顯示是國外打來的，而「886」是台灣的國際碼，並告訴婦人看到來電顯示號碼前有「+」號的國內電話號碼，最好不要接，幾乎都是詐騙電話！婦人表示這2天害怕緊張的睡不著，也不敢告訴家人，經員警解說20分鐘，終於讓其安心，成功阻止其要到銀行匯款30萬。

最後女警張益穎並將165反詐騙貼紙貼在電話上，加強宣導小貼紙內容：「聽到檢察官」、「監管帳戶」、「面交現金」、「健保資料被盜用」等，一定是詐騙，掛掉電話，速撥165專線查證。只要民眾透過貼在電話及手機的反詐騙貼紙宣導，從電話響起一刻起反詐欺，就可達到預防犯罪的最佳效果！

65歲林姓婦人接到電話，幸虧女警張益穎及時說明阻止匯款。（記者黃建華翻攝）

警方查看婦人的手機都是「+」開頭的來電，顯示是國外打來的，並告訴婦人看到來電顯示號碼前有「+」號的國內電話號碼，最好不要接，幾乎都是詐騙電話！（記者黃建華攝）