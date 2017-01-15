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台中富商車禍3死案 家屬質疑駕駛故意 法官不信

2017-01-15  13:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕去年5月底台中市大甲區3位老闆、1位醫師，同車開心赴高爾夫球場打球，在苗栗縣苑裡途中，卻因陽光刺眼，開車的鋁門窗老闆王錫昌不慎撞上分隔島，造成同車另3人死亡。有死者家屬質疑「應該不是一種意外，是一種故意」，但法官不予採信，認為是例行性的高爾夫球敘，且駕駛王錫昌本身也受重傷，依犯過失致人於死罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，王錫昌（61歲）於去年5月27日5時30分許，駕駛賓士小客車，搭載南興化工董事長楊焙元（79歲）、三和塑膠前副董事長鄭聰壎（80歲），診所院長王清一（71歲）3人，從台中市大甲區家中出發，欲前往苗栗縣苑裡鎮打高爾夫球。

當行經苗栗縣140號縣道、北堤東路及苗47線公路之交岔路口時，因清晨陽光斜照影響視線，王錫昌駕車臨近交岔路口的安全島尖端水泥護欄，見狀欲緊急煞車以閃避該水泥護欄，卻誤踩油門，致車輛撞擊該水泥護欄後，騰空飛起又摔落安全島內，導致車內乘客楊焙元、鄭聰壎頭胸部等處重創，送醫途中不幸死亡，王清一則於送醫後，也傷重不治。王錫昌則腰椎壓迫性骨折、外傷、疑似微量外傷性顱內出血。

惟有家屬提出質疑「車禍事故，應該不是一種意外，是一種故意；而駕駛王錫昌與楊焙元皆是坐在前座並綁安全帶，兩人傷勢卻不同，且楊焙元既已繫安全帶，為何雙手腕骨折？車禍後背楊焙元下車又回到車上，是否是進去動手腳，把人打死，且該路施工已久，不至於現在才撞上去，而王男與其中一名死者共同購買一筆土地，是否因為土地產生糾紛在車上發生口角等」。

惟法官認為，王錫昌駕車與其他友人3人在同一車內，共赴高爾夫球場，此係例行性的活動，難謂有藉交通事故的機會，單獨殺害他人的動機；且王錫昌車頭嚴重毀損，本身也受重傷，當時稱返回車內尋找行動電話以便報警求助等語，也符合常情，而家屬質疑為猜測之詞，並無確切證據證明是故意。

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  • 去年5月苗栗縣苑裡縣140號縣道、北堤東路及苗47線公路交岔路口發生一起3死車禍，有死者家屬質疑駕駛故意肇事，說詞不被法官採信。示意圖，與內文無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

    去年5月苗栗縣苑裡縣140號縣道、北堤東路及苗47線公路交岔路口發生一起3死車禍，有死者家屬質疑駕駛故意肇事，說詞不被法官採信。示意圖，與內文無關。（資料照，記者蔡孟尚攝）

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