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台中龍井公寓失火 1女命危送醫急救

2017-01-15  12:29

〔即時新聞／綜合報導〕台中市龍井區新興路一處公寓，今天上午發生火警意外，一名女子約有40%燒燙傷，被救出時無生命跡象，已送往醫院搶救。

綜合媒體報導，位在新興路這棟公寓，上午11點18分傳出火警，警消到場後於公寓6樓住戶廁所發現一名女子，約有40%燒燙傷且無生命跡象，已緊急送至台中榮總搶救。

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  • 火災燃燒面積約10平方公尺，財物損失估計50萬元。（記者何宗翰翻攝）

    火災燃燒面積約10平方公尺，財物損失估計50萬元。（記者何宗翰翻攝）

  • 6樓屋內廁所找到一名約30歲女性患者，38%2度燙傷，目前OHCA。（記者何宗翰翻攝）

    6樓屋內廁所找到一名約30歲女性患者，38%2度燙傷，目前OHCA。（記者何宗翰翻攝）

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