台中龍井公寓失火 1女命危送醫急救

2017-01-15 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕台中市龍井區新興路一處公寓，今天上午發生火警意外，一名女子約有40%燒燙傷，被救出時無生命跡象，已送往醫院搶救。

綜合媒體報導，位在新興路這棟公寓，上午11點18分傳出火警，警消到場後於公寓6樓住戶廁所發現一名女子，約有40%燒燙傷且無生命跡象，已緊急送至台中榮總搶救。