麥寮傳重大車禍 7人送醫其中3人命危

2017-01-15 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕雲林麥寮工業路520巷今日發生嚴重車禍，有兩部自小客車對撞，包括6名大人及1名小孩共7人都受傷送醫，其中3人到院前已無呼吸心跳。

綜合媒體報導，救援人員救出7名傷者後，發現其中的3名大人沒有生命跡象，連忙將傷重者分別送至斗六台大醫院、雲林基督教醫院、雲林長庚醫院。

受傷的小孩則送至虎尾若瑟醫院、剩餘3名大人分別由北港媽祖醫院、二林基督教醫院救治。事故發生原因尚待警方進一步調查。