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泰山傳出住宅火警 警消即時救出3人

新北市泰山區明志路三段1處3樓住宅，傳出火警，警消灌救中。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-15  12:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區明志路三段1處3樓住宅，今天上午11時傳出火警，大批警消人員前往灌救，在2樓救出一名輕微嗆傷的30幾歲男子，隨後也在3樓救出30幾歲與60幾歲的兩名女子，皆意識清醒，只有輕微嗆傷，根據兩人指稱，失火的民宅裡頭已經沒有人受困。

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