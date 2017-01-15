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金戒指卡卡險斷指 老翁急向警消求援

2017-01-15  12:15

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市1名年約70歲的老翁，日前騎乘電動車匆匆忙忙來到新北市重陽消防分隊，一進門就大聲求助，「我的手好痛，快救救我！」警消人員定睛一看，發現老翁右手中指嚴重腫脹，疑似金戒指尺寸不合導致。

老翁向警消人員表示，手指已疼痛數月，原本想自行破壞拆除，但又心疼金戒指，最近因為痛得不得了，才會找消防人員求助。隊員陳漢龍、蔡宇軒見狀，立即拿出破壞工具，小心翼翼地破壞戒指，費時30分鐘後總算拿掉金戒指。

由於老翁的手指因腫脹之故導致有切割傷，傷勢非常嚴重，為避免傷口感染蜂窩性組織炎，現場消防人員苦口婆心不斷地勸說老翁就醫，但老翁僅是頻頻點頭致謝，不願留下任何資料，也不願警消人員協助送醫，隨即低調地離去。

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  • 消防人員小心翼翼地破壞金戒指。（記者曾健銘翻攝）

    消防人員小心翼翼地破壞金戒指。（記者曾健銘翻攝）

  • 金戒指卡在中指拔不出來，老翁急忙向消防人員求助。（記者曾健銘翻攝）

    金戒指卡在中指拔不出來，老翁急忙向消防人員求助。（記者曾健銘翻攝）

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