第一天上工就被逮！D罩杯越南妹替客打手槍
2017-01-15 12:04
中壢D罩杯越南妹替客打手槍，第一天上工被逮。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局年前執行專案臨檢淨化轄區治安，興國派出所員警今天凌晨在中壢區環西路二段1家養生館3樓內，查獲一名擁有傲人胸圍的越南籍阮姓女子與客人從事半套性服務（打手槍），另現場劉姓負責人坦承媒介性交易，全案依妨害風化罪嫌移送偵辦。
警方表示，前往臨檢的員警當時進入房間內，看到阮女衣著清涼，旁邊還有一瓶用過的潤滑油，經追問之下，阮女坦承剛替客人手淫完畢，且供稱她是第一次從事這個工作，服務代價1000元全交由店家收取，自己尚未收到任何報酬就被警方查獲。
而該店設有門鎖遙控器1個，遇有警方臨檢就將大門深鎖，員警在到達時刻意選擇較遠處停放，以步行方式迅速進入店家，以事先分配的樓層區堿以快、狠、準的定位分工，迅速上樓查看，在3樓包廂內查獲色情案件。
中壢警分局為確保民眾農曆年前及深夜外出活動安全，並有效防制轄區犯罪、轄內治安顧慮場所發生聚眾茲事等，近日動員各派出所警力暨保安大隊支援警力針對轄內KTV、酒店、PUB、養生館、遊戲場、網咖等場所，規劃臨檢查察勤務。
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