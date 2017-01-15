消防闖關體驗不馬虎 最大戳戳樂獎不停
2017-01-15 11:42
南市消防局第一大隊擴大宣導上午登場，親子闖關體驗防災不馬虎，最大戳戳樂獎不停，大小朋友拿到豐富獎品笑開懷。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］南市消防局第一大隊擴大宣導上午登場，親子闖關體驗防災不馬虎，最大戳戳樂獎不停，大小朋友拿到豐富獎品笑開懷。
消防宣導活動一早由路跑揭開序幕，國中、國小組分由李彥柔、盧韋宏奪冠，活動現場園遊會提供各類小吃，不少親子則趕緊排隊闖關體驗關門開窗求生、廚房滅火要領、身上著火處置、濃煙低姿勢爬行、CPR操作等防災技巧。
一拿到過五關的驗證，就可以參加史上最大戳戳樂，五百格的戳戳樂，排隊人潮不斷。不少小朋友還得爬樓梯才能戳到較上面的格子，每個人都希望獲得大獎。
第一大隊長丁春能表示，超大型戳戳樂遊戲高250公分、寬120公分，有560樣獎品，另有電視機、平板電腦等大獎的摸彩，最主要的用意還是希望民眾認真體驗防災，在日常生活中建立危機意識，減少災害損失。
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