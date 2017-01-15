飲料注射安眠藥 詹姓運將坦認性侵1韓女

詹姓計程車運將上午被移送士林地檢署複訊。（記者鄭景議攝）

2017-01-15 11:45

〔記者張文川、鄭景議／台北報導〕3名來台自助旅遊的韓國女學生指控遭計程車司機詹侑儒下藥性侵，警方昨深夜拘提詹男到案，漏夜偵訊後，上午移送士林地檢署，檢察官複訊後認為，詹男涉以藥劑、交通運輸工具加重強制性交的重罪，嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據之虞，向士林地院聲請羈押，目前詹男與卷證已送到士院，法官定下午1點半開庭。檢警正追查是否有其他被害人。

涉以藥劑、交通工具加重強制性交罪被聲押

檢察官昨晚先做完韓女的筆錄後，深夜11點30分，正式對已主動配合至蘭雅派出所「泡茶」已4小時的詹男發出拘票，當場以嫌疑人身分逮捕他，今早移送士檢。

檢警調查，詹男承認部性侵其中一名韓女，預先以針筒在乳酸飲料草莓口味多多中注射安眠藥。檢方目前認定詹男涉一件加重強制性交罪，最輕本刑為7年。

檢警調查，41歲詹男沒有前科，已婚，住新北市土城區。1月12日晚間6時20分在九份金瓜石停車場，將預先以針筒注射強力安眠藥的飲料，給3名韓籍女乘客飲用，其中2人於飲用後昏睡車內，另一女喝一口覺得很苦而沒喝。

當晚9時許，計程車開至士林夜市，沒喝的韓女下車逛夜市，2女陷入昏睡，詹男將2女載至附近偏僻地區，性侵其中1女。事後被害人查覺有異才報警。

檢察官訊問後，認詹男涉嫌重大，以重罪、逃亡、滅證為由聲請羈押，目前研判應是一人犯案；安眠藥種類還在化驗中。

（11:50更新）