攔小黃爆衝突 6酒客KTV前上演全武行

警方到場後雙方仍在叫囂、拉扯。（記者曾健銘翻攝自臉書「爆料公社」）

2017-01-15 11:33

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲徐姓男子，今日凌晨2時許與朋友喝酒狂歡後準備搭乘計程車離開，孰料因誰先攔車的問題與19歲孫男發生口角，雙方6人在大街上爆發口角，大打出手，警方獲報後立即出動快打部隊等20名警員，將6人全部壓制逮捕，訊後全依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

新莊分局表示，今日凌晨2時許接獲民眾報案，指稱轄內洪金寶廣場前有民眾鬥毆，警方立刻出動快打部隊到場，但雙方仍在互相叫囂拉扯，所幸優勢警力連忙將鬥毆的6人架開，分別帶回警局偵辦，才未釀成更大的衝突。

偵訊時徐男供稱，當時與3名好友在KTV外攔計程車準備離開，孫男與朋友也站在路邊叫車，雙方因為誰先攔到車的問題發生口角，進而衍發衝突，警方表示，農曆春節將近，未來會針對易滋事場所加強巡邏、臨檢，對滋事份子決不寬待，嚴正執法。

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