| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
麥寮傳重大車禍 7人送醫其中3人命危 台中龍井公寓失火 1女命危送醫急救
 首頁 > 社會

攔小黃爆衝突 6酒客KTV前上演全武行

警方到場後雙方仍在叫囂、拉扯。（記者曾健銘翻攝自臉書「爆料公社」）

2017-01-15  11:33

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲徐姓男子，今日凌晨2時許與朋友喝酒狂歡後準備搭乘計程車離開，孰料因誰先攔車的問題與19歲孫男發生口角，雙方6人在大街上爆發口角，大打出手，警方獲報後立即出動快打部隊等20名警員，將6人全部壓制逮捕，訊後全依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

新莊分局表示，今日凌晨2時許接獲民眾報案，指稱轄內洪金寶廣場前有民眾鬥毆，警方立刻出動快打部隊到場，但雙方仍在互相叫囂拉扯，所幸優勢警力連忙將鬥毆的6人架開，分別帶回警局偵辦，才未釀成更大的衝突。

偵訊時徐男供稱，當時與3名好友在KTV外攔計程車準備離開，孫男與朋友也站在路邊叫車，雙方因為誰先攔到車的問題發生口角，進而衍發衝突，警方表示，農曆春節將近，未來會針對易滋事場所加強巡邏、臨檢，對滋事份子決不寬待，嚴正執法。

相關影音

廣告
  • 警方到場後雙方仍在拉扯。（記者曾健銘翻攝自臉書「爆料公社」）

    警方到場後雙方仍在拉扯。（記者曾健銘翻攝自臉書「爆料公社」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： KTV 快打 酒客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：攔小黃爆衝突 6酒客KTV前上演全武行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.