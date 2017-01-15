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跨海詐騙面交？ 婦上當從金門到松山送錢...

2017-01-15  10:57

〔記者鄭景議／台北報導〕本月10日一名家住金門的董姓婦人，在家中接到詐騙集團電話，詐騙集團用假檢調的老手法，謊稱董婦涉及重大刑案，再用一長串的辦案術語，把董婦唬得一愣一愣，乖乖聽從指示拿現金50萬及存摺及金融卡，大老遠從金門到台北松山想要面交，所幸有所遲疑，未將現金交給車手，又就近向機場附近的民有派出所詢問，成功阻止詐騙集團行騙。

警方表示，董婦聽信詐騙集團的話，大老遠從金門到松山機場，與自稱書記官的詐騙集團成員見面，儘管當時詐騙集團成員數度要求董婦交付現金，但董婦一陣猶豫後僅拿了監管收據後離開。

詐騙集團成員不願放過到手的肥羊，在董婦離開後數度打電話給董婦，以「偵查不公開」為由，要董婦不得對他人提起此案，董婦內心天人交戰後，在松山機場渡過一夜，便就近到松山機場附近的民有派出所詢問刑案偵查的相關程序，起初董婦還怕自己危及偵查不公開，不願就案件多作說明，在員警覺得可疑，問及董婦是否被告知「偵查不公開」，並向董婦表示這是詐騙集團會用的手法，董婦才將整件事情告知警方，讓真相大白。

隨後董婦同意配合警方查緝，警方也在11日下午，在松山機場逮獲前來取款年僅15歲的張姓車手，從金門到松山距離遠達315公里左右，讓員警笑稱這可能是史上最遠的詐騙面交。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 前來取款的15歲車手。（記者鄭景議翻攝）

    前來取款的15歲車手。（記者鄭景議翻攝）

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