九旬翁出門吃尾牙失蹤 竟陳屍鄰近大樓旁排水溝

2017-01-15 10:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮93歲吳姓老翁，昨晚6時許自行騎醫療輔助電動車外出參加尾牙宴，但相隔1個多小時後，竟被民眾發現人車掉落排水溝，警消獲報到場搶救，但老翁已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，意外發生原因及死因正由檢警進一步調查。

警方調查，吳姓老翁有輕度肢體障礙，平常外出都會騎醫療輔助電動車代步，昨晚6時許，老翁與兒子要一起參加在住家附近舉辦的尾牙宴，老翁自行騎電動車先出發，兒子相隔5分鐘後抵達會場，卻未見父親，趕緊在附近找人卻遍尋不著，直至晚間7時許有民眾發現老翁人車掉落附近公寓大樓旁的排水溝內，警消獲報到場將老翁救起，但已無呼吸心跳，送醫急救仍告不治。

老翁頭部及四肢有開放性傷口，究竟是外傷致命、失溫或溺斃，檢警要進一步相驗調查。