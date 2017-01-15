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麥寮傳重大車禍 7人送醫其中3人命危 台中龍井公寓失火 1女命危送醫急救
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九旬翁出門吃尾牙失蹤 竟陳屍鄰近大樓旁排水溝

2017-01-15  10:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮93歲吳姓老翁，昨晚6時許自行騎醫療輔助電動車外出參加尾牙宴，但相隔1個多小時後，竟被民眾發現人車掉落排水溝，警消獲報到場搶救，但老翁已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，意外發生原因及死因正由檢警進一步調查。

警方調查，吳姓老翁有輕度肢體障礙，平常外出都會騎醫療輔助電動車代步，昨晚6時許，老翁與兒子要一起參加在住家附近舉辦的尾牙宴，老翁自行騎電動車先出發，兒子相隔5分鐘後抵達會場，卻未見父親，趕緊在附近找人卻遍尋不著，直至晚間7時許有民眾發現老翁人車掉落附近公寓大樓旁的排水溝內，警消獲報到場將老翁救起，但已無呼吸心跳，送醫急救仍告不治。

老翁頭部及四肢有開放性傷口，究竟是外傷致命、失溫或溺斃，檢警要進一步相驗調查。

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  • 吳姓老翁及其騎乘的醫療輔助電動車，被民眾發現掉落在老翁住家附近公寓大樓旁的排水溝，老翁被救起時已無生命跡象，送醫急救仍告不治。（圖：民眾提供）

    吳姓老翁及其騎乘的醫療輔助電動車，被民眾發現掉落在老翁住家附近公寓大樓旁的排水溝，老翁被救起時已無生命跡象，送醫急救仍告不治。（圖：民眾提供）

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