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疑似爭風吃醋 逃逸越勞殺死情敵後自首

疑因爭風吃醋而持水果刀殺死情敵的逃逸越勞，案發後自行向警方自首。（記者黃美珠攝）

2017-01-15  09:52

［記者黃美珠／竹北報導］疑似因為爭風吃醋，逃逸的33歲越南籍男性外勞TA QUANG MINH，憤而持刀殺死情敵後，今天凌晨主動向竹北警方自首。

警方初步調查發現，兇嫌4年前和同為逃逸的越南籍女外勞交往，進而同居在竹北市，最近1年感情變淡，兇嫌搬出，但仍不時會回到竹北探望女友。

昨天深夜兇嫌買了水果、帶著水果刀探望女友，不料卻撞見蘇姓死者跟女友單獨在屋內，因此發生爭執後憤而持刀殺了情敵後逃逸。

警方說，引發禍端的越籍女子透過台灣友人報案救護後就逃逸無蹤。目前竹北警分局正成立專案小組，聯繫通譯到場協助翻譯，深入調查全案明確的事發原因中。

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疑因爭風吃醋而持水果刀殺死情敵的逃逸越勞，案發後自行向警方自首。（記者黃美珠攝）

疑因爭風吃醋而持水果刀殺死情敵的逃逸越勞，案發後自行向警方自首。（記者黃美珠攝）

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