醉漢打104通110 跟警察說「我要尿尿…」

2017-01-15 09:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子從去年7月起只要喝醉就會撥打110胡言亂語，經警方多次勸導仍不聽，最誇張的是去年12月16日晚間，林男半小時打了14通電話到派出所搗蛋，員警決定不再縱容，到林男家中依違反社會秩序維護法將他移送法辦。

基隆地方法院法官認為，林男無故撥打110，經勸阻不聽，恐影響真正有緊急事件民眾撥打權益，判罰3千元。

「我要尿尿，借我上廁所」，警方調查，林姓男子每次酒後，都會撥打110報案專線，從7月起累積到被移送前，共撥打104通電話，讓接電話的警員不堪其擾，且林男屢勸不聽，警方決定調閱相關證據佐證，將林男送辦。

據了解，43歲林男平日打零工維生，只要一有空閒，就會窩在家中喝酒，酒後就開始打騷擾電話，接線的警員一聽到聲音就知道他是誰。

警方指出，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，將可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，呼籲民眾千萬不要無故撥打110，以免占用真正需要警方協助的民眾撥打權益。