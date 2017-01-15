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認了猥褻韓女大生！詹姓運將移送士檢複訊
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認了猥褻韓女大生！詹姓運將移送士檢複訊

詹姓計程車運將上午被移送士林地檢署複訊。（記者鄭景議攝）

2017-01-15  08:45

〔記者張文川／台北報導〕3名來台自助旅遊的韓國女學生指控遭詹姓計程車司機下藥性侵，詹姓司機昨深夜被警方拘提，漏夜偵訊後，上午8時移送士林地檢署複訊，詹男戴口罩一語不發被警方帶進地檢署。

臉書「留學日記」昨午揭露3名韓國女大生來台自由行，卻遭計程車司機性侵害，士林警方主動調查，依據臉書資料，找到家住新北市土城區的40歲詹姓男子，以「有案件需要暸解」為由，請詹到警局「泡茶聊天」，昨晚7時詹抵達蘭雅派出所。

檢察官昨晚先做完韓女的筆錄後，深夜11點30分對詹男發出拘票，警方在派出所當場以嫌疑人身分逮捕他。據悉，詹男已初步坦承涉案，承認猥褻亂摸，現由檢察官複訊中。

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