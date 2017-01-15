130公斤胖哥癱軟 6消防壯漢合力抬他送醫

6名消防隊員合力將130公斤重的胖哥送醫急救。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-01-15 08:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市一名體重超過130公斤的胖哥，清早洗完澡後發現四肢無力，母親嚇得趕緊報案，消防局趕到現場，發現患者住地下一樓，且兩名消防員無法將他抬上救護車，經其他分隊增援，才得以用6名壯漢以長背板合力完成送醫急救任務。

新竹市消防局6點32分受理民眾報案，指建功路有急病救護，派遣科派遣埔頂分隊前往處理，到場發現男性患者體重超過130公斤，而且與母親住在地下一樓，實在抬不上救護車，於是加派埔頂分隊前往支援救護。

最後經6名消防壯漢合力用長背板將患者搬至1樓，患者說因四肢無力，無力自行就醫，才會拜託消防局，最後終於將患者抬上救護車，送往馬偕醫院急救，順利完成任務。