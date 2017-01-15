基隆蔣經國銅像被潑紅漆 指白色恐怖元兇

位於基隆市碧砂漁港附近的蔣經國銅像，昨日深夜遭人潑漆（記者吳昇儒攝）

2017-01-15 06:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕國民黨主席選舉在即，郝、吳、柱等三名候選人都大打經國牌，宣揚蔣經國的德政，希望能夠喚起基層選民對自己的支持。但昨日深夜，位於基隆碧砂漁港附近的蔣經國銅像，卻遭自稱是「實踐正義騎士團」潑灑紅漆，並在銅像附近噴上陳文成命案、林宅血案等字眼，暗諷蔣經國是白色恐怖元兇。警方凌晨4時許已派鑑識人員前往採證，追查犯嫌中。

噴漆的犯嫌還在銅像底座貼上寫著「蔣經國是特務頭子，開啟台灣白色恐怖時代…害多少台灣家庭破碎」，更批評蔣經國把自己塑造成勤政親民的領導人…多數人仍把蔣經國當作政治典範，民主推手等語，文末提及1月13日是蔣經國的忌日，要打破蔣經國神話，重現歷史原貌，最後署名實踐正義騎士團。

警方目前已經調閱周邊監視器，並於現場採集相關事證，進行調查，不排除與103年犯下中正公園蔣中正銅像潑漆案為同一組人馬涉案。