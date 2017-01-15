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快訊
韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
 首頁 > 社會

韓女大生雙雙昏迷 原來運將給她們喝這個…

2017-01-15  02:28

〔記者陳恩惠／台北報導〕3名來台灣自助旅遊的韓國女大學生，昨日透過韓國網路平台「留學日記」救助，並控訴她們在台灣旅遊途中被計程車司機趁機下藥性侵；韓女表示，她們上車後，詹姓司機就遞上「Yogurt」給她們，沒想到喝完之後，開始不舒服。

據了解，韓女3人13日商討後，認為被司機欺負了，還將「Yogurt」飲料拍照，以Line質疑詹男，表示「這個飲料有問題」，雙方在Line上頭，以英文筆戰，同時告知詹男，她們將採法律途徑報警處理。

檢方今晨再對韓女進行複訊，已將韓女手機的對話，一一截圖蒐證，才發現韓女3人喝下的是「統一多多」。

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  • 韓女表示喝下「統一多多」後，隨即感到不舒服。（記者陳恩惠攝）

    韓女表示喝下「統一多多」後，隨即感到不舒服。（記者陳恩惠攝）

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相關關鍵字： 士林 性侵 猥褻 計程車司機 韓國
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