韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案

2017-01-15 01:29

〔記者陳恩惠／台北報導〕來台自助旅遊的三名韓國女學生，昨天指控遭台灣計程車司機下藥性侵。被指控的詹姓計程車司機深夜正式接到通知，當場被警方拘提，目前漏夜偵訊，士林地檢署表示，此案偵辦狀況，今天會正式説明。

臉書「留學日記」昨天中午揭露3名韓國女大生來台自由行，卻遭詹姓計程車司機性侵害，士林警方主動調查，依據臉書資料，就找到家住新北市土城區的40歲詹姓男子，以「有案件需要暸解」為由，請詹到警局「泡茶聊天」。

據悉，詹男下午接到電話時，不以為意地説：「好哇，但目前我在載客，等客人下車後就過去。」而他也在晚間7時，依約抵達士林警分局蘭雅派出所「泡茶」。

檢察官昨晚先做完韓女的筆錄後，直到晚間11點30分，正式發出拘票，原本陪著詹男泡茶4個半小時的探員獲悉，當場以嫌疑人的身分逮捕他。

據悉，原本矢口否認涉案的詹男，經曉以大義後，初步已坦承涉案，表示只有趁機撫摸。