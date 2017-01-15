中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士

2017-01-15 00:16

〔記者陳薏云／新北報導〕中和分局昨晚執行擴大臨檢，派出50餘名警力，於轄內易滋事場所臨檢，並於部分路段設置攔檢點，果真有所展獲，陸續於旅館逮捕一名毒犯、一名通緝犯，路邊攔檢時也逮獲一名文書罪通緝犯1名，有效達到「淨化治安」的目標及成效。

秀山派出所所長洪志勳率領員警，於中和區景新街某旅館，查獲一名范姓男子持毒，當場查扣安非他命0.29公克；積穗派出所副所長吳水村與員警，於中和區中正路某車旅館，查獲張姓詐欺罪通緝犯1名；錦和派出所巡佐徐茂益等員警，於中和區中正路741號前，攔檢查獲陵姓偽造文書罪通緝犯1名，成效良好，也為即將到來的春節期間，營造優良治安環境。

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