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韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
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中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士

2017-01-15  00:16

〔記者陳薏云／新北報導〕中和分局昨晚執行擴大臨檢，派出50餘名警力，於轄內易滋事場所臨檢，並於部分路段設置攔檢點，果真有所展獲，陸續於旅館逮捕一名毒犯、一名通緝犯，路邊攔檢時也逮獲一名文書罪通緝犯1名，有效達到「淨化治安」的目標及成效。

秀山派出所所長洪志勳率領員警，於中和區景新街某旅館，查獲一名范姓男子持毒，當場查扣安非他命0.29公克；積穗派出所副所長吳水村與員警，於中和區中正路某車旅館，查獲張姓詐欺罪通緝犯1名；錦和派出所巡佐徐茂益等員警，於中和區中正路741號前，攔檢查獲陵姓偽造文書罪通緝犯1名，成效良好，也為即將到來的春節期間，營造優良治安環境。

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  • 中和警分局擴大臨檢前舉辦勤教。（記者陳薏云翻攝）

    中和警分局擴大臨檢前舉辦勤教。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 偽造文書 安非他命 擴大臨檢 治安 臨檢 詐欺 警察臨檢 通緝犯
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標題：中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士


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