中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士
2017-01-15 00:16
〔記者陳薏云／新北報導〕中和分局昨晚執行擴大臨檢，派出50餘名警力，於轄內易滋事場所臨檢，並於部分路段設置攔檢點，果真有所展獲，陸續於旅館逮捕一名毒犯、一名通緝犯，路邊攔檢時也逮獲一名文書罪通緝犯1名，有效達到「淨化治安」的目標及成效。
秀山派出所所長洪志勳率領員警，於中和區景新街某旅館，查獲一名范姓男子持毒，當場查扣安非他命0.29公克；積穗派出所副所長吳水村與員警，於中和區中正路某車旅館，查獲張姓詐欺罪通緝犯1名；錦和派出所巡佐徐茂益等員警，於中和區中正路741號前，攔檢查獲陵姓偽造文書罪通緝犯1名，成效良好，也為即將到來的春節期間，營造優良治安環境。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 韓女大生被性侵案 涉案計程車司機願到案說明
- 11家店倒撥電表 吃掉台電1億元
- 彰化「杜錫圭故居」遭拆！文化局無奈：公權力不足
- 好神奇…擲第14次才聖杯 神像真的第14天尋回
- 惡檢轉律師 竟「無法」取消資格
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 死狀悽慘 墜河狐狸慘遭活生生冰封
- 台東促銷農漁產 屏東年貨街稽查
- 鵟揹發報器 飛萬公里安返
- 總預算刪240億 18日表決戰
- 宋仲基回禮朴寶劍 台灣合體
- 小小說 天堂傳來的聲音
- 蕭亞軒愛正濃 親授獵男三招
- 李佳薇見分身 感動噴淚 師姊Jolin送造型翻糖蛋糕打氣
- 兄弟18日開訓 恰恰確定現身
- 誰逼辭？ 葉金川︰夢到林全跟我說的
- 私人植物園 我的小樹朋友
- 到底幾歲？金正恩妹妹列制裁名單 年齡成謎...
- SBL》璞園4人得分上雙 賞台銀八連敗
- 陳順詳提早復出 救不了台銀
- 這些怪異的海洋漂浮生物 你一定沒見過...
- 中國再干預 傳禁人民幣跨境支付
- 奧運》京奧舉重3金牌遭追回 中國奧委會：尊重
- 婚禮遇搶？ 永和警結婚結合宣導超有梗
- 爭打經國牌 洪秀柱郝龍斌各自謁陵
- 證券行情表、證券表格
- 看圖說話 慶祝
- 鎮西堡超馬女跑者作弊 團長道歉
- 呼應川普 鴻海、夏普擬在美設LCD廠
- 綾瀨遙穿和服宣傳吐苦水 被蚊蟲攻擊美腳全是血
- 年金改革 陳建仁籲世代互助
- 裝暗管排廢水 警揪出古坑養豬場
- 詹啟賢：春節前決定是否參選黨魁
- 冷眼集》鬧分家還搶經國牌
- 社宅當鄰居 逾８成民眾贊成
- 蜜拉預約客串李準基新片 要美不要錢
- 空品排行最糟 雲林崙背PM2.5危害全年無休
- 臨櫃換健保卡 佳里公所也能辦
- 超商邀請圍爐 84歲杜阿嬤高歌助興
- 達米恩入圍美國導演工會獎 史柯西斯成遺珠
- 台開風獅爺年貨大街開張 名牌運動專賣店進駐
- 《中英對照讀新聞》Man phones police from roof of speeding car to thwart thief 男子從奔馳的汽車車頂打電話給警察以攔阻竊賊
- 冷氣團影響 今明中部以北下探13度
- 阿部寬情遇天海祐希慘 不是斷頭就是鬧離婚
- 木村挑戰外科醫生 專業醫生大讚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分