中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
2017-01-15 00:11
雙B名車倒車時，引擎突然冒煙起火，警消趕赴撲滅。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕今晚間11時許，中和環球商場的停車場內突然竄出黑煙，警消急忙派出救護車3輛、救災車17輛前往救援，到場後發現為一輛雙B轎車引擎起火，立刻布水線撲滅火勢，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待釐清。
據了解，當時駕駛正在倒車，突然引擎開始冒白煙，駕駛嚇得立刻跑下車，接著引擎部分就起火，警消趕赴後，不到15分鐘即將火勢熄滅，由於起火時間為百貨公司打烊時間，因此沒有造成民眾危險，警消目前也在現場釐清起火原因。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- 死狀悽慘 墜河狐狸慘遭活生生冰封
- 石門水庫人工增雨 一天只下0.1毫米
- 毛豬供應量增加 價格回穩
- 南投營養午餐 研擬加付10元
- 奧運》京奧舉重3金牌遭追回 中國奧委會：尊重
- 有「影」喔～超模吸毒失控 金球會後趴嗨大了
- 台東促銷農漁產 屏東年貨街稽查
- HBL》面對殘酷 三民一哥悶當志工
- 兄弟18日開訓 恰恰確定現身
- 誰逼辭？ 葉金川︰夢到林全跟我說的
- 六輕年終6個月 遲遲不蓋海水淡化廠
- 《中英對照讀新聞》Man phones police from roof of speeding car to thwart thief 男子從奔馳的汽車車頂打電話給警察以攔阻竊賊
- （專訪）女團潑水鬧霸凌 喬紫喬：感情很好
- 洪詩搶不到張立昂 哭~哭~
- 新埤鄉代會主席 曾金寶被罷免
- 商標、商號相近 全聯不動產涉侵權
- 邵雨薇婚紗曝光 張立昂人在哪裡!
- 珠寶詩人曾郁雯 善緣慶27週年
- 黨產波及捐血 竹苗庫存剩6天
- 《謠言終結站》 網傳流感很要命 預防方法卻很瞎
- 永和警結合中央 臨檢聲色場所展決心
- NBA》馬刺再戰墨西哥海外賽 帕波維奇：只願比賽順利舉行
- 五月天才子化聲蝙蝠俠 騙倒粉絲
- 感謝震災支援 賴清德明赴日
- 三巨頭拔塞 勇士「星」情好
- 木村挑戰外科醫生 專業醫生大讚
- 台中歌劇院籌款 4月租給賓士包場
- 坣娜公益獻聲 力邀嘴哥開場
- 自由廣場》直銷歌劇院
- 天津路年貨大街開幕 送車衝買氣
- 北京操弄奈國 蔡英文：無助兩岸關係
- 小小說 天堂傳來的聲音
- 台開風獅爺年貨大街開張 名牌運動專賣店進駐
- 《觀察筆記》鱷魚眼淚
- 台74線匝道 16日深夜封閉
- HBL》高國豪連5場得分破20 率松山打退高苑維持不敗
- 巴黎市府擬投資百億元 重振艾菲爾鐵塔魅力
- 巨人陽經典動向 日韓媒緊迫盯人
- 另類鞭炮？ 這裡結婚用開槍來慶祝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分