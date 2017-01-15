中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀

雙B名車倒車時，引擎突然冒煙起火，警消趕赴撲滅。（記者陳薏云翻攝）

2017-01-15 00:11

〔記者陳薏云／新北報導〕今晚間11時許，中和環球商場的停車場內突然竄出黑煙，警消急忙派出救護車3輛、救災車17輛前往救援，到場後發現為一輛雙B轎車引擎起火，立刻布水線撲滅火勢，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

據了解，當時駕駛正在倒車，突然引擎開始冒白煙，駕駛嚇得立刻跑下車，接著引擎部分就起火，警消趕赴後，不到15分鐘即將火勢熄滅，由於起火時間為百貨公司打烊時間，因此沒有造成民眾危險，警消目前也在現場釐清起火原因。