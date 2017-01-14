地價稅「同名同姓」搞烏龍 男子租地挨告竊佔

2017-01-14 23:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕代85歲、患有老年失智症父親處理土地的李姓女子，93年起將新北市蘆洲區土地租給張姓男子，張男均按時交租，不料104年卻挨告竊佔，張男才發現土地所有權人並非李父，怒告李女涉詐欺等罪，但新北地檢署調查發現，李父與實際土地所有人同名同姓，稅捐稽徵處將地價稅籍資料誤植，發現後隨即通知李女辦理地價稅退款。

檢方認為，李女103年2月辦理退款後，已知土地非父親所有，卻刻意隱瞞向張男收取租金三次共12萬9千元，共詐得38萬7千元，依詐欺罪嫌將李女起訴；至於103年2月前李女向張男收取租金部分，李女是否有返還義務，應另循民事途徑解決，而張男竊佔罪嫌之前已獲不起訴。

李女庭訊時堅稱，土地是父親所有，長年來土地地價稅均由父親繳納，但父親患老人失失智症已8年，不清楚父親當年如何取得土地，及土地所有權狀放在哪？但被問到「辦理地價稅退款後，應知土地非父親所有，為何還繼續向張男收取租金？」李女辯稱：「因契約已簽定，我只是依先前契約繼續向張男收取租金，租金均用於父親生活開銷。」

檢方調查發現，該土地實際所有人與李父同名同姓，民國3年死亡，當年疑因資料不清，以致於土地重整重新登記時，稅捐稽徵處將土地地價稅籍資料誤植在李父名下，而這些年該土地的地價稅確實由李父支付。

檢方認為，103年2月前，該土地確實登記在李父名下，李女代理父親出租土地主觀上無不法意圖，也無冒用土地實際所有人名義問題，李父也未曾主張遭人冒名簽租約，加上李女胞弟證稱，因父親失智，生活事務均由子女代為處理，因此李女涉偽造文書部分不起訴。