彰化「杜錫圭故居」遭拆！文化局無奈：公權力不足

2017-01-14 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕彰化市歷史建築「杜錫圭故居」屬列冊追蹤文化資產，今（14日）天上午竟遭到無預警拆除，文化局人員及警方到場也無法阻止，只能無奈心痛。

據《聯合新聞網》報導，杜錫圭故居仍在文資審議會討論中，今天一早卻有挖土機開工拆除，文化局秘書、科長等人與員警協同到場要求停止施工，工人不予理會，幾個小時後杜錫圭故居已成一片廢墟。

彰化縣文化局長陳文彬表示，依規定「列冊追蹤」建物有更動時需告知，但杜錫圭故居卻在文化局及所有權人楊醫師都不知情的情況下，突然被拆除，實在很難過。

陳文彬指出，該址目前為建商所有，依現行文資保存法不能阻止施工，他向文化部反映，必須提供更大的強制處分權力，才能保護珍貴建築或文化資產免遭破壞。目前只能依毀損暫定古蹟，要求損害賠償。

文資保存團體「微物史」則質疑，杜錫圭故居早已被賣給建商，後方的官舍在12月時已遭部分拆除，文化局卻僅將杜錫圭列冊追蹤，並未啟動「暫定古蹟」程序，如今遭到拆除後才要追究損毀賠償，認為文化局明顯瀆職，必須負責。

杜錫圭為彰化市首任民選市長，任內對彰化市有多項建設；杜錫圭故居建於1930年，為二層樓磚造建築，至今已有87年歷史，去年12月經民眾提報後定為「列冊追蹤」文化資產。