韓女遊台被猥褻案 韓國駐台人員陪應訊
2017-01-14 21:24
〔記者陳恩惠／台北報導〕來台自助旅遊的3名韓國女學生，今日透過友人指控遭台灣計程車司機下藥猥褻疑案，承辦的士林地檢署，晚間進入「減述流程」，由許檢察官親自訊問，2名駐台北韓國代表部相關人員也在晚間抵達，陪同受害韓女一同應訊。
據了解，韓國官方人員由帶著女秘書，晚間8時30分抵達位於北市士東路的士林地檢署，由於首次踏入地檢署，女秘書帶著官員在地檢署一樓四處找尋通往二樓的方法，最後經由指引詢問法警，才在法警的帶領下，進入二樓偵查庭，庭訊已經進行40分鐘。
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