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黃之鋒應智庫之邀今晚抵台 航警大陣仗戒備

2017-01-14  20:16

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒今晚搭機抵台，黃之鋒表示，他是應某智庫邀請來台，分享台灣與香港民主運動的經驗。

由於黃之鋒上周六與香港立法會3名議員來台時，在桃園機場遭中華統一促進黨與愛國同心會抗議，更險遭黑衣人毆打，這次黃之鋒隻身抵台，雖然沒有統派人士前往抗議，航警局仍不敢大意，動員近百名警力維安，防止上次滋擾事件再次上演。

黃之鋒一下飛機，就由十餘名員警陪同入境，入境大廳也佈署警力，黃之鋒行經路線皆有航警戒備，直到黃之鋒上車離開，也有警車護送。

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  • 應智庫邀請，「香港眾志」秘書長黃之鋒（左）14日再度來台。（記者朱沛雄攝）

    應智庫邀請，「香港眾志」秘書長黃之鋒（左）14日再度來台。（記者朱沛雄攝）

  • 黃之鋒下飛機後由航警局員警陪同入境。（記者朱沛雄攝）

    黃之鋒下飛機後由航警局員警陪同入境。（記者朱沛雄攝）

  • 黃之鋒下飛機後，行經路線皆有航警戒備。（記者朱沛雄攝）

    黃之鋒下飛機後，行經路線皆有航警戒備。（記者朱沛雄攝）

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