酒店妹本票簽花名無罪 法學者：「畫押」演變而來
2017-01-14 20:06
〔記者吳政峰／綜合報導〕新北一名黃姓酒店妹向李姓恩客借錢，開立本票擔保，卻在票面簽下花名「雷亞樂」，遭檢方依偽造有價證券罪起訴，法官認為花名仍受民法保障，判無罪，引發討論。
海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤、與東華大學財經法律研究所助理教授張鑫隆指出，法律未規定本票須簽本名，只要可辨識發票人即可，法官判決沒有問題。
票據法所稱的票據分為本票、支票、匯票，其中本票的受票人，可直接向法院聲請「本票裁定」，逕對發票人的財產強制執行，無須透過法院開庭與判決，堪稱最強大的票據。
票據法載明，本票上須有簽名、金額、受款人、無條件擔任支付、發票地、發票年月日、付款地、到期日，若未記載到期日，視為見票即付。
特別的是，法令並未規定須簽「本名」，對此，陳荔彤解釋，此一設計源於舊時有些人目不識丁，以捺指紋或畫記號，表示認可條約，即所謂的「畫押」，沿用至今，法界認為，只要簽下的符號能代表本人，就算有效。
張鑫隆說，票據注重便利性與流通性，不管本票上為假名或化名，只要受票人能辨識發票人身分，就可聲請「本票裁定」。
資深法界人士指出，每人的身分證字號都是獨一無二，建議立法者修法，強制本票上應載明身分證字號與本名，增加法條嚴謹度。
律師曾梅齡表示，從操作面來說，收票人可要求發票人簽本名與身分證字號，並提供身分證正本查驗，避免發生爭端。
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