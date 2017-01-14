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一看就中！ 下班員警看車號逮到偷車慣竊

2017-01-14  19:50

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南警分局後龍分駐所昨天凌晨接獲民眾小貨車失竊報案，談文所員警彭成仁昨天上午下班要返回頭份市住處途中，經過回收場，看到路邊停放一輛小貨車，忍不住多看了車牌號碼一眼，發現前兩號與失竊車輛車號一樣，隨即通報勤務中心查證，當場逮捕劉姓竊嫌。

警方指出，車主將小貨車停放住宅內，也關上了鐵捲門，但劉男竟趁夜半無人，大膽闖入將車開走。

警方表示，劉男賊性不改，不久前才在頭份竊取別輛自小貨車，沒想到這次卻敗給下班員警的好眼力。

勤務中心接獲通報，也馬上派附近巡邏警力，造橋所員警朱華偉、李哲維，及大同所巡佐陳世文、員警林坤祥、林偉銘到場協助攔捕。

警方說，訊後已將劉男依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。苗栗縣警察局局長金浩明得知，昨天下午也到談文所、後龍所，頒發加菜金、破案茶表揚、鼓勵同仁。

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  • 劉男夜半闖民宅偷車。（記者許展溢翻攝）

    劉男夜半闖民宅偷車。（記者許展溢翻攝）

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