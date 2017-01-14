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捧著「萬將千歲」 日連財16號船長兄弟安抵國門

被印尼軍方扣押3個月，「日連財16號」輪機長蔡雲忠捧著跟漁船出航的「萬將千歲」返國。（記者洪臣宏攝）

2017-01-14  19:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣琉球籍漁船「日連財16號」船長蔡雲明、輪機長蔡雲忠兄弟被印尼軍方扣押3個月，今天傍晚六時30分返抵國門，蔡雲明說，他們沒有在該航線上捕魚，被扣押很無奈，能回來過年很開心。

蔡雲忠不忘捧著跟著漁船出航的神像「萬將千歲」返回小港機場，蔡雲明接受媒體訪問時表示，人船被扣押在印尼海軍軍區內，吃住都在船上，偶而也可以上岸買菜，沒有被虐待。

至於繳納罰金金額，蔡雲明說只有幾十萬，但他強調，沒有在被捕的航線上捕魚，法官也曾質問印尼軍方，當時漁具都已經收起來，為何得知日連財16號非法捕魚？

他也感謝台灣各界給予關心協助。蔡氏兄弟親友前來接機，但沒有官方人員陪同。

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  • 「日連財16號」船長蔡雲明。（記者洪臣宏攝）

    「日連財16號」船長蔡雲明。（記者洪臣宏攝）

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