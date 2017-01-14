檳榔攤怎有骰子聲？ 警登門老闆卻逃第一...

五股四維路上的檳榔攤被起獲違法聚賭。（記者王宣晴攝）

2017-01-14 19:31

〔記者王宣晴／新北報導〕年節將近，警方加強取締非法聚賭，新北市蘆洲警分局2日共破獲11起賭場、逮到55人聚賭，五股更寮派出所接獲線報，四維路上的檳榔攤內下午到晚上時常傳出吆喝及骰子聲，警方幾番勘查，發現營業中的檳榔攤店面常無人看顧，更以布幕阻隔店後方，懷疑有聚賭情事。

本月11日下午，所長徐子胤帶領副所長與警員著便衣前往埋伏，見時機成熟入內查緝，發現桌上擺放骰子及大量現金，見賭客竄逃，大喝：「不准動！」，其中一名31歲的呂姓女子在後門被逮個正著，一問之下才發現她是檳榔攤老闆，當場逮店裡5人，全數帶回偵辦。

警方表示，呂姓檳榔攤主提供場地供人賭博，以擲骰子比大小之方式為輸贏，每次下注300-500元不等。現場查獲賭資近4萬元、抽頭金700元及賭具，訊後依賭博罪嫌移送呂女，其他4人依社維法裁罰。