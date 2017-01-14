無法刷購遊戲點數 男竟持菜刀向店員恐嚇要菸

鄭姓男子（右）在超商無法刷購鉅額遊戲點數，竟亮出菜刀吆喝店員給他1包香菸。（記者曾迺強翻攝）

2017-01-14 19:20

〔記者曾迺強／民雄報導〕真的是一時糊塗！嘉義縣鄭姓男子今天凌晨3點多在超商無法刷購鉅額遊戲點數，竟亮出菜刀吆喝店員給他一包香菸，得逞後騎車逃逸，民雄警分局員警調閱上百支監視器，今天下午逮到犯嫌，訊後將他依恐嚇取財罪送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，鄭嫌（24歲，有侵佔前科）目前無業，今天凌晨3點多闖入嘉縣民雄鄉秀林村某連鎖超商，吆喝店員幫他刷購機器列印的2萬元點數條碼未果，隨即亮出菜刀向店員恐嚇，要求店員給他1包七星牌香菸。

警方轉述超商店員說法指出，該名男子進到店內裝扮舉止奇特，有特別注意到他；警方調查，深夜時段要刷購鉅額遊戲點數遭控管，鄭某無法得逞之際，竟從身上拿出菜刀恐嚇店員，店員心生畏懼只能配合交出香菸，得手後騎乘牌照以口罩覆蓋的機車離去。

警方查出鄭嫌另涉於去年12月底在某超商業務侵占案，且先前擔任業務人員時，同樣犯下多起侵佔案件；警方轉述，鄭嫌警詢時表示是為了與女友過更好的日子，才糊塗犯下多起案件，落網後相當後悔。