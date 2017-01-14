3韓妹來台包車旅遊 慘遭小黃司機下藥性侵

2017-01-14 17:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕來台自助旅遊的3名韓國女學生，今日透過友人指控遭台灣計程車司機下藥性侵。

根據女學生指控表示，前天晚上7點多，3名韓籍女學生在萬華包車，要前往士林夜市遊覽，其中2個人喝了養樂多之後，記憶全沒有了。

另1名情況較好的韓國女學生，只依稀記得，她在計程車裡面襯褲和絲襪被強制脫掉，然後她一直在抵抗的情況。

據了解，3名韓國女學生事後緊急向住宿旅館旁的萬華分局漢中派出所報案，現由婦幼隊帶回就醫及調查處理中。

目前根據警方調查，這名惡司機在3韓女昏迷後，將車停在士林夜市的小巷內，在車內恣行獸行。

指了解，現在很多韓國人也在網路上傳達和討論中。他們希望這件事情趕快處理好，然後女學生能安全地回國。