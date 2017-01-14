| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

毒蟲臉書留言：人在做，天在看 一語成讖遭警查獲！

2017-01-14  17:00

〔記者黃建華／高雄報導〕莊姓男子日前在臉書打卡留言:「人在做，天在看！」一語成讖，翌日就在前金區某飯店吸毒，遭前金分駐所員警逮獲，印證「歹路不可行」。

據了解，莊男被捕後，馬上聯繫女友到所探視，還特別指定買愛喝的珍珠奶茶，2人在派出所曬恩愛，莊男並在臉書留言：「忍」，並向女友保證這是最後一次。

讓警方意外的是，原來莊男前一天才在臉書留言：「人在做，天在看」，沒想到翌日就遭警查獲毒品！ 警方解送前，莊男還將項鍊拿起交給女友保管， 2人在派出所離情依依曬恩愛，女友還關心直問警方：「男友晚上會在哪度過及後續交保情形。」

警方最後告誡莊男要徹底反省，遠離毒品，不要讓女友傷心，否則「人在做，天在看」，上天只保佑守法的人！警詢後全案依毒品危害防制條例案移送高雄地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 莊姓男子日前在臉書留言：人在做、天在看。一語成讖，翌日就被查獲持有安毒。（記者黃建華翻攝）

    莊姓男子日前在臉書留言：人在做、天在看。一語成讖，翌日就被查獲持有安毒。（記者黃建華翻攝）

  • 莊嫌女友前往派出所探視，關心男友何時交保。（記者黃建華翻攝）

    莊嫌女友前往派出所探視，關心男友何時交保。（記者黃建華翻攝）

  • 莊男被起獲安毒。（記者黃建華攝）

    莊男被起獲安毒。（記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 毒品危害防制條例 毒蟲 臉書
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：毒蟲臉書留言：人在做，天在看 一語成讖遭警查獲！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.