毒蟲臉書留言：人在做，天在看 一語成讖遭警查獲！

2017-01-14 17:00

〔記者黃建華／高雄報導〕莊姓男子日前在臉書打卡留言:「人在做，天在看！」一語成讖，翌日就在前金區某飯店吸毒，遭前金分駐所員警逮獲，印證「歹路不可行」。

據了解，莊男被捕後，馬上聯繫女友到所探視，還特別指定買愛喝的珍珠奶茶，2人在派出所曬恩愛，莊男並在臉書留言：「忍」，並向女友保證這是最後一次。

讓警方意外的是，原來莊男前一天才在臉書留言：「人在做，天在看」，沒想到翌日就遭警查獲毒品！ 警方解送前，莊男還將項鍊拿起交給女友保管， 2人在派出所離情依依曬恩愛，女友還關心直問警方：「男友晚上會在哪度過及後續交保情形。」

警方最後告誡莊男要徹底反省，遠離毒品，不要讓女友傷心，否則「人在做，天在看」，上天只保佑守法的人！警詢後全案依毒品危害防制條例案移送高雄地檢署偵辦。

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