北市消百貨舉辦「家庭防災月，防災恁熊讚」活動

2017-01-14 18:11

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天下午在信義區新光三越香堤大道舉辦「家庭防災月，防災恁熊讚」119防災宣導活動，吸引民眾大手牽小手逛逛消防文創市集攤位，體驗學習防災知識。

消防局指出，活動中有北市各國小組成消防小尖兵競技隊伍，一展防災技能，另現場有滅火器立體明信片供民眾現場DIY，投入「平安郵筒」，蓋上1月19日郵戳後，將「平安」送到家，分享體驗防災結合集郵的樂趣。

現場還有一場別開生面的「快閃CPR」狀況劇，讓民眾了解如何急救因應，以及有動感及熱力無限的舞臺節目，還規劃了43個動態及靜態宣導攤位，完成闖關集章還送防災文創紀念郵票。

消防局表示，希望能透過多元的宣導及寓教於樂的各式闖關體驗，使民眾從活動中學習防救災知識與技能。