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誤認警方是仇家 對警開槍再砍仇人遭重判

2017-01-14  16:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣28歲孫男和林男曾有宿怨，去年5月13日凌晨找林男尋仇時，誤認路邊埋伏的刑警是仇家，竟持棍棒砸車，開車追逐攔停警用偵防車，還對警方開2槍，刑警對空鳴槍大喊：「你們幹什麼？我們是警察！」並開4槍反擊，孫男等人當場被逮。孫男交保後，竟又持開山刀砍殺林男重傷，新竹地院依兩條殺人未遂和槍砲罪嫌判孫男13年6月。

檢警調查，孫男和林男有糾紛，去年5月13日孫男等9人前往竹縣林男住處附近尋仇，當時竹市警方為查緝案件，剛好也在附近埋伏，孫男等人發現路邊車輛內有人，誤認是仇家，同夥棍棒齊飛，朝偵防車一陣猛砸。

當時車內刑警看支援未到，先行開車突破重圍，孫男等人開車追逐，追了約2公里後攔下偵防車，車上刑警下車立即對空鳴槍大喊：「幹什麼？我們是警察！」但當時孫男乘坐第二輛車抵達，沒聽到刑警表明身分，只聽到槍聲，於是朝警員方向開了2槍，1槍擊中車體，另1槍則貫穿一名刑警左腳褲管，所幸沒傷到人。

警方開4槍反擊，孫男嚇得丟槍倒車逃逸，因撞上後方同夥車停下，此時支援警力趕到，把孫男等9人全部壓制逮捕。孫男事後得知開槍對象是刑警，頻頻解釋他並非故意，訊後依槍砲、殺人未遂罪送辦。

孫男後來獲交保，不但沒悔改，上次尋仇因遇上警方遭中斷，不死心的他5月23日又找同夥要對付林男，趁林男出門時，光天化日下持開山刀把林男砍成重傷，林男右頸、右上臂、右臀、右大腿和左胸等處受傷，所幸家人及時打119送醫，撿回一命。孫男犯後逃逸，3天後自知逃不了，主動到警局投案。

法官認為孫男才將員警誤認為仇家而開槍險擊中員警，事隔12天再度犯案，不僅未因失手犯錯有反省，還更堅定要致仇家於死的決心，有明確殺人意圖。

且事後孫男不斷狡辯，對共犯姓名不願吐實，甚至未給被害人任何賠償，因此依槍砲與2個殺人罪重判13年6月，併科10萬元罰金。

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  • 對警方開槍的孫男與同夥遭警方制伏。（記者蔡彰盛翻攝）

    對警方開槍的孫男與同夥遭警方制伏。（記者蔡彰盛翻攝）

  • 刑警的褲管被子彈打穿。（記者蔡彰盛翻攝）

    刑警的褲管被子彈打穿。（記者蔡彰盛翻攝）

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相關關鍵字： 槍砲彈藥刀械管制條例 殺人未遂 襲警 開槍
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