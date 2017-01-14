女偷特價衣塞肚子 「3秒鐘變孕婦」

陳女宣稱忘記付帳，只拿走1件衣服，（記者張瑞楨翻攝）

2017-01-14 16:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子於台中市逢甲夜市的衣飾店門口，把3件特價衣服塞入外套裡面，藏在小腹旁，3秒鐘變成了孕婦，再旁若無人離開，卻沒料到誇張行為被監視器拍下，網友戲稱「 她懷孕的速度還真快啊！」，「神奇，挑個衣服就變孕婦了」，中市警方前天夜間找到她，她宣稱忘記結帳，依竊盜罪嫌法辦。

上述「3秒鐘變孕婦」畫面，被上傳到臉書「爆料公社」，畫面顯示陳女先假裝挑選衣服，趁無人注意時，把2至3件衣服塞入肚子，再用手「喬位置」，變成孕婦後悠哉離去，網友還說，「逢甲不只有奧客，還有填問券的坑人的、被狗咬的、偷紅茶賊，現在連特價品都不願掏錢，自以為有四次元百寶袋的（指日本卡通哆拉A夢的百寶袋）」。

店家向台中市警局第六分局西屯派出所報案，指被竊衣服可能2至3件，案發時間是本月11日傍晚，衣服價值約2600元，警方調閱監視器，昨天（13日）晚間將30歲從事服務業的陳女傳喚到案，但她宣稱忘記付帳，只有拿走一件衣服，她願意付帳買下這件衣服，警方將她依竊盜罪嫌法辦。

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