男子擊破車窗行竊財物 還拿幫浦把汽油抽光

林男在車內藏放贓物以及抽油用的幫浦。（記者吳昇儒翻攝）

2017-01-14 16:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子從事大理石安裝臨時工，只要天候不佳就沒有工作可做，去年12月底開始，基隆陰雨綿綿，林男入不敷出竟鋌而走險，連續犯下3起汽車破窗竊盜案。林男不只搜刮車內物品，連車子的汽油都拿抽取幫浦抽光，行徑惡劣。警方調閱監視器，鎖定林男犯案車輛，昨日在國安路揪出林男，將他依竊盜罪移送法辦。

基隆市警三分局百福派出所接獲民眾報案指出，停在較偏遠道路上的汽車，遭人破窗偷走導航、音響等物品，甚至連汽油竊賊都不放過，被害人連開車要去維修都得先買汽油來加。

警方調閱周邊監視器，發現竊嫌專挑停在監視器死角的車輛下手，但比對轄區內3起竊盜案，都有一輛汽車出沒，鎖定林男。

昨日晚間到林男家中，起出犯案用破窗工具車窗擊破器1支、抽取油箱用汽油幫浦1組、裝汽油用中型塑膠容器1個及贓物汽車音響與行車導航各1具等大批贓、證物；也在屋內起出毒品安非他命。

林男向警方承認犯行，並向警方表示，因為沒有工作，車子沒錢加油，只好鋌而走險，拿車窗擊破器沿途尋找下手目標，只要車快要沒油，就打破車窗打開加油箱，把油直接抽到自己的油箱內，裝滿後再拿容器裝，車內有值錢的物品一併搜刮。

警訊後，依違反毒品危害防制條例及竊盜等罪，將林嫌移送基隆地檢署偵辦，並聲請預防性羈押，基隆地方法院裁定獲准。

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