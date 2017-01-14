系主任遭投訴涉嫌性騷女學生 學校：性平會調查中
2017-01-14 16:52
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一所大學的大四女學生投訴她被系主任「公主抱」又摸手，她指，去年11月間，她因為家中有事與研究所入學考試時間衝突，找系主任商量解決方法，卻被約出到埤塘公園運動時，遭到騷擾。學校人員指，事隔10天後，女學生已向學校性平會檢舉，目前調查中，若系主任確實涉嫌性騷擾，將會嚴懲。
女學生的家族出遊時間，與她報考研究所入學甄試時間衝突，她為此與系主任相約單獨碰面，想要商量是否有解決之道，她指，當時系主任並未給明確答案，只約她隔天在系館碰頭一起運動再行商議。
女學生隔天赴約，由系主任開車載到學校附近的一處埤塘公園運動，女學生指控，過程中系主任提議玩遊戲，輸的人要懲罰，女大生輸了後就被系主任「公主抱」作為懲罰，還抱了20多公尺的距離。
女學生感覺不舒服，要求停止，並以與同學有約為由要離開，系主任才載她返校，女學生指，車行過程中，系主任又數度伸手摸她的手，之後還用Line要約她外出，讓她非常害怕。
學校性平會在10天後接到女學生檢舉，學校人員指，學校收到申訴書後，就展開調查，系主任接受訪談時指雙方行為都是自願的、沒有強迫。目前性平會仍調查中，調查結果出爐後，系主任若涉嫌性騷擾，就會嚴懲。這段期間會積極保障學生受教權，要求系主任迴避任教課程，並指派代課老師指導。
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