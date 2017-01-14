警掌握中和打手槍男身分 沒民眾願指證很難抓
2017-01-14 16:23
〔記者陳薏云／新北報導〕中和地區近日出現一名年約30歲男子，夜晚時常在各巷弄脫褲，並做出疑似打手槍行為，民眾目擊後拍下PO網，卻沒人願意出面指證並製作筆錄，警方目前已掌握打手槍男身分，並呼籲民眾若曾目擊，一定要向警方報案，才能徹底杜絕男子公然猥褻的行為。
據了解，這名男子姓許，家住在中和區莊敬路附近，領有身心障礙手冊。11日出現在中和區中山路二段，對著電線桿作出猥褻行為，昨日又出現在景平路703巷口，同樣以手搓弄生殖器，民眾PO網後，嚇得附近居民人心惶惶，紛紛留言「天啊～我家旁邊耶」、「噁心死了。」
警方調查，許男雖與家人同住，但都趁家人不注意時跑出來，警方日前到許家了解，許男辯稱，「我只是在路邊尿尿」，警方也叮囑許男家人，不要讓他單獨出門，而基層警員則無奈地表示，「民眾若目擊當眾猥褻行為，不要只顧著拍照上傳，若等警方看到PO文到現場查看，男子早已經離開現場」，雖有網路照片作為佐證，但仍需目擊者製作筆錄，警方呼籲民眾當下就要報案，也表示會加強巡邏，守護治安。
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