五子命案凶宅裝潢中 鄰居：有人來住感覺比較好

曾經轟動全國的花蓮五子命案在2015年發現兇嫌劉志勤、林真米夫妻倆的白骨後宣告結案，房子最近傳出重新裝潢的跡象。（記者王錦義攝）

2017-01-14 16:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕曾經轟動全國的花蓮五子命案在2015年發現兇嫌劉志勤、林真米夫妻倆的白骨後宣告結案，之後就傳出凶宅以300萬元售出，最近開始有裝潢師父進進出出整修，附近鄰居說：「很好啊，若真的有人來住，也感覺比較好。」

附近鄰居說，外界都一直關注凶宅動向，但他們住在這邊10幾年來也過得很平安，根本也沒遇到什麼奇怪的事，前年結案的時候就聽說以300萬賣出，最近開始看到有裝潢的跡象，平常白天都有個裝潢師父來，但也沒遇到屋主，房子過去幾年一直空在那邊很奇怪，還是要有住人比較好，相信只要心存善念，就不會擔心屋子的問題。

依據內政部實價登錄資料，五子宅在2015年9月完成實價登錄，登記交易總價為300萬元，三層樓的透天厝土地22.6坪，建坪49坪，屋齡至今已有21年。仲介指出，前年花蓮房價高漲，附近同樣20多年的中古屋成交行情都到每坪10萬元以上，300萬買到快50坪的透天，每坪約6萬元，算是相當便宜，若在加上整建預算，大約花個100萬整理就是一間很好住的房子了。

檢警調查，2006年8月，劉志勤（當年48歲）、林真米（當年35歲）夫婦疑因經商失敗欠債千萬元，將透天厝賣出後仍無法償清，竟迷昏長子劉昱辰（18歲）、次子劉昕辰（17歲）、長女劉其臻（12歲）、次女劉其恩（9歲）和么兒劉北辰（8歲）後悶死殺害。夫妻倆將5個孩子頭套黑色塑膠袋，用鐵絲反綁雙手，堆疊在3樓浴室故佈疑陣，直到9月8日鄰居聞到屍臭報警破門，才發現這樁兇殘殺子慘案，劉志勤夫婦卻在案發後人間蒸發。

劉志勤夫婦二人在2015年6月被人發現陳屍住家附近不遠處的山區中，已化成兩具白骨，附近遺留農藥瓶，花蓮地檢署比對DNA後確認是夫妻倆遺骨，在11月公布兩人涉嫌犯案證據，從二人犯案相片中顯示劉志勤掐昏長女後，就馬上鐵絲把長女的手腳捆綁，當時長女雙手還十指緊扣有意識，直到窒息死亡後才鬆開，檢方認為二人就是殺害五子兇手，但兇嫌已死亡因此對二人做出不起訴處分。