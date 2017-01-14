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丟臉到國外！3韓妹來台旅遊被司機迷昏猥褻 PO網求救

被害人在網路上PO文。（圖擷取自유학일기 - 留學日記臉書）

2017-01-14  16:39

〔即時新聞／綜合報導〕韓國旅客來台灣旅遊越來越多，不過現在卻爆出有韓國女生被台灣司機猥褻事件，引起關注！

一名被害者在網路上PO文，指出她與另兩名友人來台包車旅遊，搭車的途中，喝了養樂多後，2名友人立刻昏迷，唯一清醒的女子只記得被司機脫內褲、扯絲襪猥褻，希望能夠幫助她們的人或住西門、台北的人留言聯絡一下；文章曝光後，立刻引起韓國網友討論。

根據《蘋果日報》報導，警方證實有此事，案發後3名女子也到萬華警局報案；報導指出，初步了解，前天晚上7時，3名女學生包車前往士林夜市，其中2名學生喝了養樂多，突然身體不適、要在車上休息，另名韓女則自己下車逛街，沒想到回車上時，發現司機對2名友人猥褻，目前3名韓女正在醫院接受治療中。

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